Скалодром для подготовки олимпийских спортсменов открылся в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Скалодром, способный принимать соревнования мирового уровня, открылся во вторник в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия. Площадка, которая будет использоваться в том числе и для подготовки участников Олимпийских игр, расположилась во Дворце игровых видов спорта.

"Решение о строительстве мы приняли в марте, согласовали проект к июлю. Согласование заняло время, потому что это объект олимпийского уровня. Скалодромов в России много, но олимпийского уровня - всего четыре. Скалодром был построен специализированной фирмой, которая строит только скалодромы, и этот проект был согласован с Международной федерацией скалолазания, тут могут проводиться любые соревнования", - рассказал журналистам присутствовавший на открытии скалодрома исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

Новый скалодром позволяет проводить соревнования по трем дисциплинам: "скорость", "сложность" и "боулдеринг". Трассы скалодрома смонтированы в соответствии с мировыми тенденциями в этом виде спорта.

"Люди, которые будут здесь тренироваться, в будущем будут выступать по этим зацепам, по этим формам на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. Конечно же, им интересно сразу тренироваться на том оборудовании, которое присутствует потом на соревнованиях. В этом уникальность. Скалодром имеет такую геометрию, можно сказать, спортивную: высота - 15 метров, вынос - восемь метров, что соответствует всем международным стандартам. Именно с такими нависаниями все соревнования сейчас и проходят", - рассказал ТАСС руководитель строившей скалодром компании Алексей Шалыгин, уточнив, что строительство обошлось в более чем 20 млн рублей.

Скалодром в Екатеринбурге построен в рамках программы "Поддержка субъектов Российской Федерации в связи с развитием в них новых олимпийских видов спорта". Программа предполагает финансирование мероприятий по подготовке спортивного резерва сборных команд России по новым олимпийским видам спорта, включенным в программу Олимпиады 2020 года в Токио - карате, серфинг, скейтбординг, скалолазание, бейсбол, софтбол. Финансирование строительства велось за счет Фонда поддержки олимпийцев России.