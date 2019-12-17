Главный тренер сборной России по пляжному футболу верит, что ЧМ-2021 пройдет в РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев выразил надежду на то, что чемпионат мира 2021 года не перенесут из России из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

"У нас есть плановые мероприятия по прохождению допинг-контроля, к нам нет никаких вопросов. Ребята были расстроены, что у нас могут отнять чемпионат мира. Должен возобладать здравый смысл. Такую державу, как Россия, нельзя отделять от мирового спорта", - сказал Лихачев на пресс-конференции.

"Сложно представить ситуацию, что чемпионат мира будет проходить в России, а мы будем выступать под белым флагом. Искренне верю, что чемпионат мира останется у нас, а мы будем выступать под нашим замечательным флагом", - добавил специалист.

Россия в конце октября получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу, матчи турнира должны пройти в Москве. 9 декабря исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России, а также запретить проводить чемпионаты мира на территории РФ.

Сборная России дважды выигрывала чемпионат мира по пляжному футболу - в 2011 и 2013 годах. На турнире 2019 года, который прошел в Парагвае, национальная команда заняла третье место.