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ЧМ-2019 по пляжному футболу

Лихачев: сборная РФ по пляжному футболу часто становилась жертвой судейских ошибок на ЧМ

На турнире в Парагвае россияне заняли третье место

МОСКВА, 17 декабря./ТАСС/. Судьи допускали много ошибок в матчах чемпионата мира с участием сборной России по пляжному футболу. Такое мнение на пресс-конференции высказал тренер национальной команды Илья Леонов.

Чемпионат мира по пляжному футболу прошел с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае. Российская сборная заняла третье место. В полуфинале подопечные Михаила Лихачева уступили итальянцам в дополнительное время со счетом 7:8, а в матче за третье место обыграли японцев (5:4). Чемпионами мира стали португальцы.

"По ходу всего турнира, не только в матчах с участием сборной России, возникали судейские ошибки, - сказал Леонов. - Этот турнир можно назвать турниром судейских ошибок. Уровень футбола растет, и судьи не успевают за ним. Наша сборная много страдала от судейских ошибок, в том числе, к сожалению, в полуфинале со сборной Италии".

Сборная России по пляжному футболу является двукратным чемпионом мира (2011, 2013), также в активе национальной команды две бронзовые награды (2015, 2019) мировых первенств.

Теги
ЧМ-2019 по пляжному футболу
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