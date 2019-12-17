Глава ПФЛ: сокращение числа зон не будет болезненным для клубов лиги

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Решение о сокращении количества зон в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) не будет болезненным и пойдет на пользу клубам. Об этом журналистам заявил президент ПФЛ Андрей Соколов.

Ранее ПФЛ приняла программу развития до 2024 года. Одним из основных пунктов является сокращение количества зон с пяти до четырех с сезона-2020/21. Останутся зоны "Запад", "Центр", "Юг" и "Урал-Приволжье", перестанет существовать зона "Восток".

"Это не будет болезненным решением для всех клубов, - сказал Соколов. - В случае одобрения исполкома РФС у нас со следующего сезона будут "Запад", "Центр", "Юг" и "Урал-Приволжье", команды с Дальнего Востока будут в этой системе находится. Чтобы не загружать команды из европейской части России, мы предложили вариант равномерного разделения команд из восточной группы на другие. Все понимают необходимость этих изменений, этот вариант был поддержан на комитете профессионального футбола, также практически все клубы согласились с данными изменениями. Мы уверены, что уменьшение количества групп повысит интерес к лиге не только со стороны болельщиков, но и самих футболистов".

Соколов подчеркнул, что изменения необходимы в первую очередь для повышения уровня футбола в Сибири и на Дальнем Востоке. Команды зоны "Восток" по собственной инициативе не поднимались дивизионом выше с сезона-2013/14. "Мы будем стремиться к тому, чтобы футбол в Сибири и на Дальнем Востоке ожил, затраты на транспортные расходы не являются критическими, например, хоккейный клуб "Амур" добирается на свои матчи. РФС не оставляет без внимания тот факт, что в Сибири есть уроженцы и воспитанники школ этого региона, хорошие примеры Александра Головина, Романа Зобнина, Юрия Газинского, Владимира Граната, Виктора Файзулина. Сами клубы из Сибири и Дальнего Востока призывают к тому, чтобы они находились в нормальных соревновательных условиях, потому что они устали от матчей друг с другом", - отметил президент ПФЛ.

В нынешнем сезоне в ПФЛ выступают 62 клуба. В зонах "Запад" и "Центр" играют по 14 команд, в зоне "Урал-Приволжье" - 12 команд, в зоне "Восток" - 6, в зоне "Юг" - 16.