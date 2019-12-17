Катушев: санкции WADA не повлияют на поддержку российских спортсменов на Играх-2020

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Фонд поддержки олимпийцев России не планирует менять планы по поддержке российских спортсменов на Играх 2020 года в Токио из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор фонда Александр Катушев.

"Фонд уже обсудил свои программы, которые будут направлены на поддержку наших олимпийцев в Токио. Независимо от того, под каким флагом они выйдут. Мы не ориентируемся на политику, мы вне нее, могу сказать, не раскрывая деталей, таких программ будет как минимум четыре", - сказал Катушев.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).