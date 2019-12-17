Лещенко: с приходом нового руководства в ФК "Динамо" все кардинально изменилось

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский футбольный клуб "Динамо" кардинально изменился с приходом нового руководства. Такое мнение ТАСС высказал член консультативного совета "Динамо", народный артист РСФСР Лев Лещенко.

В конце апреля ВТБ завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций "Динамо" за 1 рубль. Во вторник прошло первое заседание консультативного совета "Динамо".

"Все выстроено, разработана стратегия развития клуба до 2023 года, все четко продумано - от селекционной до административной и тренерской работы, - сказал Лещенко. - Возможно, я буду заниматься культурной программой клуба. Просто надо менять атмосферу, подходы и современно относиться к футболу, сейчас все тяп-ляп не делается".

"Я считаю, что с приходом нового руководства в "Динамо" все кардинально изменилось, - добавил Лещенко. - Болельщики должны быть оптимистичны, "Динамо" должно выигрывать обязательно".

На зимний перерыв "Динамо" ушло, занимая восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб набрал 24 очка в 19 матчах.