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Летние неолимпийские виды спорта

Лихачев: сборная России по пляжному футболу будет ставить максимальные задачи на ЧМ-2021

Турнир должен пройти в Москве

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу будет ставить перед собой максимальные задачи на чемпионате мира 2021 года, который должен пройти в Москве. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Михаил Лихачев.

Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу в конце октября на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА). На проведение мирового первенства претендовали также Чили и Сальвадор.

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"Домашний турнир может пройти для нас как со знаком плюс, так и со знаком минус, - сказал Лихачев. - С одной стороны, родные стены, а с другой - другой уровень ответственности на домашнем чемпионате мира. В 2019 году команда Парагвая с этим столкнулась (парагвайцы не вышли из группы - прим. ТАСС), до этого мы видели, что команда, которая играет дома, не всегда добивается высокого результата. На сегодняшний день сложно предсказать, как все это будет. Будем работать и готовить сборную к самым максимальным задачам, а как получится, рассудит футбол".

Также специалист отметил, что в последние годы уровень конкуренции в пляжном футболе возрос. На чемпионате мира 2019 года в Парагвае сборная России заняла третье место. Россияне дважды выигрывали чемпионат мира - в 2011 и 2013 годах.

"На чемпионате мира в Парагвае команды, которые даже не вышли из группы, показывали очень приличный футбол, - сказал Лихачев. - Пожалуй, из 16 команд, участвовавших в финальном турнире чемпионата мира в Парагвае, только сборная Мексики явно уступала остальным командам - они были очень хорошо готовы. Нам все тяжелее и тяжелее играть с этими командами, практически во всех матчах этого чемпионата мира мы уступали в счете и только в концовках вырывали победы за счет морально-волевых усилий. Дальше проще не будет, это однозначно надо понимать".

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