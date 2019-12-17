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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Подколзин: молодежную сборную России по хоккею ждет сложное начало ЧМ

На групповом этапе россияне сыграют с командами Чехии, Канады, США и Германии

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 декабря. /ТАСС/. Российским хоккеистам предстоит тяжелое начало молодежного чемпионата мира, но они сумеют с этим справиться. Такое мнение журналистам высказал нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец. Матчи группового турнира российские хоккеисты проведут в Остраве, где встретятся с командами Чехии (26 декабря), Канады (28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 декабря).

"Вызов в сборную на чемпионат мира всегда добавляет энергии, хочется показать себя с хорошей стороны. Я уже привык к игре со взрослыми, к скоростям. Думаю, что будет очень тяжелое начало турнира у нас, но мы справимся", - отметил Подколзин.

Форвард Григорий Денисенко подчеркнул, что пройти акклиматизацию перед турниром в Чехии будет легче, чем в прошлом году в Канаде. "Короткий турнир, удаляться нельзя, мы все обговорили про дисциплину. Атмосфера хорошая в команде. На каждую игру будем настраиваться, никого из соперников не выделю" - сказал Денисенко.

На предыдущем молодежном чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. Российские хоккеисты становились победителями турнира четыре раза. Последний раз - в 2011 году.

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