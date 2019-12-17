РУСАДА расширило пул тестирования российских легкоатлетов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Количество легкоатлетов в пулах тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в четвертом квартале 2019 года выросло на 42 человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

По представленным данным, в настоящее время в национальный регистрируемый и расширенный пулы тестирования РУСАДА входят 493 российских легкоатлета (236 и 257 соответственно). В третьем квартале 2019 года в пулы РУСАДА входил 451 легкоатлет (263 и 188).

В новый пул допинг-тестирования World Athletics на 2020 год войдут восемь российских легкоатлетов, в настоящее время обладающих нейтральным статусом. Это многоборец Илья Шкуренев, прыгуны в высоту Мария Ласицкене, Илья Иванюк и Михаил Акименко, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов, а также ходок Василий Мизинов.

Шкуренев, Ласицкене, Шубенков, Сидорова, Моргунов и Мизинов находились в пуле международной федераций и на 2019 год, который также состоял из восьми россиян. Однако в новом пуле не оказалось толкателя ядра Александра Лесного и метателя молота Алексея Сокирского.