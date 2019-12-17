{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

РУСАДА расширило пул тестирования российских легкоатлетов

В настоящее время в него входят 493 российских спортсмена

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Количество легкоатлетов в пулах тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в четвертом квартале 2019 года выросло на 42 человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

По представленным данным, в настоящее время в национальный регистрируемый и расширенный пулы тестирования РУСАДА входят 493 российских легкоатлета (236 и 257 соответственно). В третьем квартале 2019 года в пулы РУСАДА входил 451 легкоатлет (263 и 188).

В новый пул допинг-тестирования World Athletics на 2020 год войдут восемь российских легкоатлетов, в настоящее время обладающих нейтральным статусом. Это многоборец Илья Шкуренев, прыгуны в высоту Мария Ласицкене, Илья Иванюк и Михаил Акименко, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов, а также ходок Василий Мизинов.

Шкуренев, Ласицкене, Шубенков, Сидорова, Моргунов и Мизинов находились в пуле международной федераций и на 2019 год, который также состоял из восьми россиян. Однако в новом пуле не оказалось толкателя ядра Александра Лесного и метателя молота Алексея Сокирского.

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист Дмитрий Ефремов покинул московский ЦСКА
Также клуб покинули футболисты молодежной команды Максим Едапин и Данил Савиных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС