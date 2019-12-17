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Олимпиада-2020 в Токио

Состав мужской сборной России по боксу на отбор к Играм-2020 будет объявлен 3 марта

Европейский отборочный турнир пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Состав мужской сборной России на квалификационный турнир по боксу к Олимпийским играм 2020 года в Токио будет объявлен 3 марта. Об этом сообщил главный тренер российской команды Виктор Фархутдинов, комментарий которого приводит пресс-служба Федерация бокса России.

Европейский отборочный турнир пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта. Не сумевшие квалифицироваться спортсмены смогут принять участие в мировой квалификации, которая пройдет в Париже с 13 по 24 мая.

"Сейчас нужно серьезно готовиться к отбору на Олимпийские игры, - сказал Фархутдинов. - Первый этап подготовки к турниру в Лондоне пройдет с 4 по 26 января в Киргизии, этот сбор будет посвящен общей физической подготовке и уже на этот сбор поедут по четыре сильнейших спортсмена в каждой весовой категории. С 3 по 18 февраля проведем сбор в Кисловодске над скоростно-силовой работой. Далее первые и вторые номера поедут на сбор в Италию, где проведут совместные тренировки с другими сборными, а потом наши ребята примут участие в матчевой встрече".

"Третьи номера и ряд других наших спортсменов уедут на другие международные турниры, таким образом, все наши сильнейшие боксеры будут задействованы. И заключительный сбор у нас пройдет с 1 по 10 марта в Сочи. 3 марта мы объявим состав на квалификационные соревнования на Олимпиаду. Мы приняли решение не проводить турнир между ребятами, потому что наши боксеры к этому моменту проведут очень много поединков", - добавил специалист.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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Олимпиада-2020 в Токио
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