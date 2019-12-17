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Футбол в России

Футболист Дмитрий Ефремов покинул московский ЦСКА

Также клуб покинули футболисты молодежной команды Максим Едапин и Данил Савиных

ТАСС, 17 декабря. Российский полузащитник Дмитрий Ефремов покинул московский футбольный клуб ЦСКА по истечении срока действия соглашения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

19 августа в гостевом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" (1:2) Ефремов получил серьезную травму - разрыв медиальной и передней крестообразных связок. Восстановление после травмы Ефремов завершит под руководством медицинского штаба армейцев.

Также клуб покинули футболисты молодежной команды Максим Едапин и Данил Савиных.

Ефремову 24 года, он выступал за ЦСКА с 2013 года, провел за клуб 54 матча, в которых сделал три голевые передачи, в текущем сезоне Ефремов провел два матча. В составе ЦСКА игрок дважды стал чемпионом России (2012/13, 2013/14), обладателем Кубка России (2012/13) и трижды победителем Суперкубка России (2013, 2014, 2018). Также он выступал за "Оренбург" (51 матч, три мяча и две результативные передачи) и чешский "Слован" (Либерец), вместе с которым стал бронзовым призером чемпионата Чехии (2015/16).

В составе сборной России Ефремов провел одну встречу (товарищеский матч против сборной Казахстана весной 2015 года, завершившийся со счетом 0:0). В составе сборной России (до 18 лет) он стал победителем и лучшим игроком Мемориала Гранаткина (2013).

На зимний перерыв ЦСКА ушел, занимая четвертое место в чемпионате России (34 очка в 19 матчах). В Лиге Европы ЦСКА занял последнее место в группе Н (5 очков в шести матчах) и не сумел выйти в плей-офф турнира.

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Российский футбол
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