"Рома" и "Милан" возмутились из-за антирасистской акции Серии А

ТАСС, 17 декабря. Футбольные клубы "Рома" и "Милан" раскритиковали антирасистскую кампанию, запущенную в чемпионате Италии. Об этом сообщает "Газета.Ru" с ссылкой на пресс-службы команд.

Ранее в рамках акции по борьбе с расизмом в офисе лиги появились постеры с изображением обезьян.

"Футбольный клуб "Рома" оказался очень удивлен, увидев, что в акции Серии А по борьбе с расизмом используются изображения обезьян. Мы понимаем, что лига хочет бороться с расизмом. Но мы считаем, что был выбран неправильный путь", - говорится в сообщении Twitter-аккаунта "Ромы".

Официальный Twitter-аккаунт "Милана" поддержал возмущение римской команды: "Искусство может обладать силой, но мы категорически не согласны с использованием обезьян в качестве образов в борьбе с расизмом. Мы удивлены таким выбором".