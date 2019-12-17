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Футбол в России

Прядкин: "Тамбов" не выполняет требования РПЛ по сохранению членства в лиге

Со следующего сезона к клубам премьер-лиги будут предъявлены более строгие требования

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" не выполняет условия Российской премьер-лиги (РПЛ) по сохранению места в составе участников турнира. Об этом на пресс-конференции заявил глава РПЛ Сергей Прядкин по итогам первой части чемпионата России.

Со следующего сезона к клубам премьер-лиги будут предъявлены более строгие требования. В частности, им будет запрещено заявлять в качестве домашнего стадиона арену, которая расположена в другом регионе.

"Мы обеспокоены ситуацией с футбольным клубом "Тамбов", где на сегодня не выполняется дорожная карта, которая была представлена в начале сезона. На этой неделе я буду разговаривать с руководством региона, будем обсуждать, почему не выполняются требования", - сказал Прядкин.

По причине реконструкции домашнего стадиона домашний матчи "Тамбов" проводит на арене в Саранске. По итогам первой части чемпионата России клуб занимает 11-е место.

Вместе с тем Прядкин отметил, что "Оренбург" исправляет выдвинутые лигой замечания, которые, в частности, касаются реконструкции домашнего стадиона. "Клубы премьер-лиги положительно отзываются о стадионе в Оренбурге, но еще есть небольшие недостатки, связанные с компактностью раздевалок", - отметил он.

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