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Футбол в России

Гендиректор "Тамбова": клуб не может повлиять на скорость реконструкции стадиона

Вопрос находится в ведении областных властей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вопрос реконструкции стадиона "Спартак" в Тамбове находится в ведении областных властей, футбольный клуб "Тамбов" не может повлиять на процесс. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин во вторник выразил беспокойство в связи с тем, что "Тамбов" не в полной мере выполняет дорожную карту по реконструкции домашнего стадиона. Дебютант высшего дивизиона российского футбола в первой части сезона-2019/20 проводил домашние игры на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. В понедельник президент клуба Арсен Габуев сообщил ТАСС, что команда рассчитывает провести весенние матчи на стадионе "Спартак" в Тамбове.

"Пока новостей по стадиону у нас нет, - сказала Коновалова. - Это вопрос не к клубу, а к областным властям. Мы, конечно, надеемся, пишем письма и ведем переговоры. Если бы мы могли каким-то образом участвовать в процессе, мы бы что-то могли сделать, но стадион не наш, а областной".

"Каким-то образом повлиять на это, кроме как просить и напоминать о себе, не в нашей власти", - добавила гендиректор "Тамбова".

После 19 туров "Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Отрыв команды от зоны прямого вылета составляет 3 очка.

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