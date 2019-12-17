Мейтин: РПЛ не получила четкого ответа от петербургской полиции по инциденту с фанатами

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) по-прежнему не получило ответа от правоохранительных органов Санкт-Петербурга об инциденте, который произошел с болельщиками до и после матча 18-го тура между "Зенитом" и "Спартаком". Об этом на пресс-конференции сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что 1 декабря перед встречей в Санкт-Петербурге были задержаны около 90 фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак", после этого суды Петербурга оштрафовали 30 болельщиков на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест. Позднее фанатское движение красно-белых "Фратрия" призвало фанатов всех команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура. После акции президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига обеспокоена сложившейся ситуацией.

"Если говорить о событиях в Санкт-Петербурге, то тут две части, внутри стадиона - это наша компетенция, но мы не регулируем действия полиции в городе. Мы хотим получить четкий ответ - что произошло с нашими болельщиками? Пока этого ответа от МВД мы не получили, любой арест можно объяснить, если есть доказательства, а когда это все закрыто, и мы пользуемся только слухами и информацией от источников, то мы не можем давать никакого комментария", - заявил Мейтин.

Комментаторы "Матч ТВ" не упоминали об акции фанатов во время трансляции матчей 19-го тура. "Нам задавали эти вопросы, мы обсудим этот вопрос с "Матч ТВ" 23-24 декабря. Лига никакого участия не принимала в решении не упоминать об этих вопросах", - добавил Прядкин.