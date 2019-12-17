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Футбол в России

Прядкин: невыход клубов из России в плей-офф еврокубков не является большим ударом по РПЛ

Российские клубы не вышли в весеннюю часть еврокубков впервые за 18 лет

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не считает отсутствие российских клубов в весенней части еврокубков большим ударом по организации, поскольку безволия в игре команд не было. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам первой части чемпионата России.

Российские клубы впервые за 18 лет не смогли пробиться в весеннюю стадию еврокубков. В нынешнем сезоне Россию в групповом этапе Лиги чемпионов представляли петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", в групповом этапе Лиги Европы - столичный ЦСКА и "Краснодар".

"Невыход наших клубов в весеннюю часть евротурниров - это минус, для нас это не очень хорошо. Не очень хорошо и то, что мы потеряли шестую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это не большой урон по лиге, но негатив есть", - сказал Прядкин.

"Это не очень приятно, но я не считаю, что это безответственность и что у наших клубов не было старания. Кому-то досталась сильная группа, в других случаях сыграли другие обстоятельства. Но безволия не было, наши клубы не сдавали матч и боролись до конца", - добавил он.

Прядкин выразил надежду, что в следующем сезоне российские клубы выступят удачнее.

Теги
Российский футболПрядкин, Сергей Геннадьевич
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