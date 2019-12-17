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Футбол в России

Прядкин: РПЛ не проводила переговоров с "Яндексом" о передаче прав на трансляцию матчей

Ранее президент лиги заявлял, что возможен пересмотр действующего контракта с "Матч ТВ" в конце 2020 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) не проводила предметных переговоров с интернет-компанией "Яндекс" о передаче прав на трансляцию матчей лиги. Об этом на пресс-конференции заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

РПЛ имеет контракт с "Матч ТВ", который был заключен в июле 2018 года на четыре года. По сообщению газеты "Спорт-Экспресс", сумма соглашения составила 1,7 млрд рублей в год. На интернет-портале Sports.ru появилась информация о том, что "Яндекс" намерен сделать предложение РПЛ о передаче прав на трансляцию матчей лиги.

"Нам всегда приятен интерес от любого вещателя. Конечно, мы хотим больше и хотим определенного уровня, но пока предметных переговоров с "Яндексом" у нас не было", - заявил Прядкин.

"Эксклюзивным владельцем прав является ООО "НСТ", который управляет телеканалами "Матч". Любая компания может стать сублицензиатом на право транслировать матчи РПЛ", - отметил коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.

9 декабря Прядкин заявил, что РПЛ может пересмотреть контракт с "Матч ТВ" в конце 2020 года, а также подчеркнул, что у телеканала появляются конкуренты на трансляцию игр.

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