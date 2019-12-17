Причиной инсульта бойца ACA Нурматова могло стать нервное напряжение

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Инсульт у бойца организации Absolute Championship Akhmat (ACA) Бекзода Нурматова мог произойти на нервной почве. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент организации Алексей Яценко.

Узбекистанец Нурматов скончался 7 октября после турнира ACA 100, перенеся инсульт. При этом в преддверии боя у бойца не было выявлено проблем со здоровьем.

"После боя он вышел, жалоб никаких не было, - сказал Яценко. - Через какое-то время к медикам обратился его секундант, сказав, что бойцу плохо. Когда медики пришли, боец был в сознании, провели осмотр, ему стало хуже. Давление было очень высокое, это есть в материалах проверки".

"Его быстро доставили в больницу, где выяснилось, что у него произошел инсульт. По заверениям секундантов, он после боя очень сильно нервничал и не мог успокоиться. На видео не было жесточайших ударов. Это большая трагедия", - сказал президент ACA.