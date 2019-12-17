{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Прядкин: РПЛ не рассматривает вариант возвращения к системе "весна - осень"

Чемпионат России возобновится в марте

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) не собирается возвращаться к проведению чемпионата России с весны по осень. Об этом на пресс-конференции по итогам первой части чемпионата страны заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

После шести матчей группового этапа еврокубков ни один российский клуб не смог пробиться в плей-офф. Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин это объяснил тем, что с 2012 года чемпионат России проводится по системе "осень - весна".

"Что касается вопроса о системе "осень - весна", который был затронут Андреем Аршавиным, то он не поднимался и в ближайшее время подниматься не будет", - сказал Прядкин.

Чемпионат России возобновится в марте. Весной будет проведено 11 туров.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
РПЛ прорабатывает вопрос оснащения стадионов России крышами
Пока крышу имеет только арена в Санкт-Петербурге.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС