Прядкин: РПЛ не рассматривает вариант возвращения к системе "весна - осень"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) не собирается возвращаться к проведению чемпионата России с весны по осень. Об этом на пресс-конференции по итогам первой части чемпионата страны заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

После шести матчей группового этапа еврокубков ни один российский клуб не смог пробиться в плей-офф. Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин это объяснил тем, что с 2012 года чемпионат России проводится по системе "осень - весна".

"Что касается вопроса о системе "осень - весна", который был затронут Андреем Аршавиным, то он не поднимался и в ближайшее время подниматься не будет", - сказал Прядкин.

Чемпионат России возобновится в марте. Весной будет проведено 11 туров.