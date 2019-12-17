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Футбол в России

Прядкин: стадион ЦСКА может быть оснащен крышей

Конструкция арены позволяет возвести крышу над полем

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Конструктивные особенности арены московского футбольного клуба ЦСКА позволяют оснастить его крышей. Об этом на пресс-конференции по итогам первой части чемпионата России заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

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Пока в России есть только один футбольный стадион, оснащенный крышей, - в Санкт-Петербурге.

"В правительстве поднимался вопрос, можно ли оснастить ряд стадионов крышами. Понятно, что при наличии стадионов, позволяющих играть в зимнее время, мы бы играли до конца декабря и в феврале. Все эти варианты прорабатываются", - сказал Прядкин.

"В Оренбурге сейчас рассматривают вопрос строительства 15-тысячного стадиона с крышей. Что касается Москвы, то конструктивные особенности арены ЦСКА позволяют оснастить его крышей", - добавил Прядкин.

Чемпионат России возобновится в марте. Весной будет проведено 11 туров.

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Российский футбол
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