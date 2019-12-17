Непомнящий обыграл Вашье-Лаграва в первой партии полуфинала этапа Гран-при FIDE

ТАСС, 17 декабря. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами победил француза Максима Вашье-Лаграва в первой партии полуфинала заключительного, четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Иерусалиме.

В другой партии полуфинала встречаются китаец Вэй И (белые) и чех Давид Навара, она завершится позднее во вторник.

Вторые партии полуфиналов пройдут в среду.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году. Одним из двух шахматистов стал россиянин Александр Грищук, набравший достаточное количество баллов, чтобы остаться в двойке лучших по итогам четырех этапов.

Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при. Этап Гран-при в Иерусалиме завершится 22 или 23 декабря (в случае тай-брейка в финале).