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КХЛ

Майоров отметил, что хотел бы видеть хоккеиста Ковальчука в составе "Спартака"

В нынешнем сезоне форвард провел 17 матчей за "Лос-Анджелес" и набрал девять очков

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров отметил, что хотел бы увидеть в составе "Спартака" нападающего Илью Ковальчука. Об этом Майоров рассказал ТАСС.

В понедельник 36-летний Ковальчук был выставлен на драфт отказов клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". Во вторник он стал неограниченно свободным агентом. Ранее российский форвард был выведен из состава команды, последний раз он принял участие в игре 9 ноября против "Монреаля" (2:3), пропустив затем 18 встреч. В нынешнем сезоне хоккеист провел 17 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач) при показателе полезности "-10".

"Я бы хотел увидеть Ковальчука в "Спартаке", но все зависит не от меня или [Алексея] Жамнова (генерального менеджера "Спартака"), все зависит от Ковальчука", - отметил Майоров.

Ковальчук является воспитанником "Спартака", в составе которого дебютировал в 1999 году. На протяжении двух сезонов он защищал цвета красно-белых в Высшей лиге. На драфте НХЛ 2001 года он был выбран в первом раунде под общим первым номером клубом "Атланта" (ныне "Виннипег").

Всего за "Лос-Анджелес" Ковальчук провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24). Ранее он в НХЛ играл за "Атланту" и "Нью-Джерси". Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.

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