"Спартак" одержал самую крупную победу в сезоне, разгромив "Витязь" в матче КХЛ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своем льду разгромил подмосковный "Витязь" со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8740 зрителей.

В составе "Спартака" отличились Михаил Юньков (1-я минута), Дмитрий Вишневский (4), Артем Федоров (20, 25), Робин Ганзл (24) и Каспарс Даугавиньш (51). Юньков забросил шайбу на 11-й секунде и стал самым быстрым автором гола в составе московской команды в КХЛ. Самую быструю шайбу в истории лиги забросил защитник ярославского "Локомотива" Александр Елесин, который отличился на пятой секунде выездного матча против уфимского "Салавата Юлаева" 10 декабря 2017 года (2:3). Защитник "Спартака" Яков Рылов отметился результативной передачей и набрал 200-е очко в КХЛ (54 шайбы + 146 передач).

"Спартак" одержал вторую крупную победу в сезоне (с разницей в пять и более шайб), 21 ноября москвичи на своем льду разгромили минское "Динамо" (7:2).

"Витязь" и "Спартак" встретились во второй раз в текущем сезоне, в первом матче победу праздновали также москвичи, одолевшие 5 октября "Витязь" на выезде со счетом 2:1. "Спартак" не мог обыграть "Витязь" на своем льду на протяжении трех матчей подряд, в предыдущий раз красно-белые дома победили подмосковный клуб 10 ноября 2015 года (2:1).

Москвичи располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 37 матчах. "Витязь" занимает шестую строчку в Западной конференции, уступая "Спартаку" по дополнительным показателям (в активе подмосковной команды также 45 очков в 37 встречах).

В следующем матче "Спартак" в пятницу примет "Сочи", в четверг "Витязь" дома сыграет с рижским "Динамо".