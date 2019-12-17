"Локомотив-Кубань" не сумел пробиться в топ-16 баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 17 декабря. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" на выезде уступил турецкому "Тофашу" со счетом 90:92 в матче последнего, 10-го тура Еврокубка. Встреча прошла в Турции в присутствии 6204 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Тофаша" Сэмми Мехия (21 очко), у "Локомотива-Кубани" 18 очков набрал Джонни О'Брайант, игрок краснодарцев Сэм Деккер сделал дабл-дабл (17 очков + 10 подборов).

"Локомотив-Кубань" занимает пятое место в турнирной таблице группы В, команда одержала четыре победы и потерпела шесть поражений. Команда не сумела пробиться в топ-16 турнира. Помимо "Ритаса", в топ-16 также вышли итальянская "Венеция", сербский "Партизан" и "Тофаш", выше последнего, шестого места в группе не поднимется французский "Лимож". В среду пройдут матчи "Венеция" - "Ритас" и "Партизан" - "Лимож", "Локомотив-Кубань" может сравняться по числу побед и поражений с литовским "Ритасом", однако в очных встречах (первый критерий для расстановки команд, имеющих одинаковые показатели побед и поражений, в турнирной таблице группы) "Ритас" дважды победил краснодарцев.

Еврокубок - второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.