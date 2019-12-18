СМИ: Артета станет главным тренером английского футбольного клуба "Арсенал"

ТАСС, 18 декабря. Испанец Микель Артета в ближайшие сутки будет представлен в качестве нового главного тренера английского футбольного клуба "Арсенал". Об этом сообщает издание Mirror.

Сейчас Артета входит в тренерский штаб "Манчестер Сити". Ожидается, что о назначении испанского специалиста будет объявлено после матча его команды в Кубке английской лиги против "Оксфорд Юнайтед", который состоится в среду (начало - 22:45 мск). Контракт 37-летнего тренера будет рассчитан на 3,5 года.

По информации источника, главные акционеры "Арсенала" (семья Кронке - прим. ТАСС) провели переговоры с Артетой и остались довольны результатом. Испанцу разрешено взять себе помощника в тренерский штаб. Сообщается, что им может стать его соотечественник из "Манчестер Сити" Родолфо Боррелл.

29 ноября "Арсенал" объявил об увольнении с поста главного тренера испанца Унаи Эмери. Исполняющим обязанности наставника был назначен бывший игрок клуба швед Фредрик Юнгберг, который возглавлял молодежную команду лондонцев с лета 2018 года. В качестве кандидатов на пост также называли бывшего главного тренера "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри, бывшего наставника принципиального соперника "Арсенала" - лондонского "Тоттенхэма" - аргентинец Маурисио Почеттино, главного тренера английского "Борнмута" Эдди Хау и испанца Рафаэля Бенитеса.

Артета выступал за "Арсенал" с 2011 по 2016 год. После этого он перешел работать в тренерский штаб "Манчестер Сити", который возглавил Хосеп Гвардиола. В составе "Арсенала" Артета по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.