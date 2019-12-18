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НХЛ

СМИ: три клуба НХЛ заинтересованы в переходе Ильи Ковальчука

Во вторник 36-летний россиянин стал неограниченно свободным агентом

ТАСС, 18 декабря. Три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заинтересованы в услугах российского нападающего Ильи Ковальчука. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста Дэвида Пагнотты.

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В понедельник 36-летний Ковальчук был выставлен на драфт отказов "Лос-Анджелесом", днем позднее он стал неограниченно свободным агентом. По информации источника, в переходе Ковальчука заинтересованы клубы НХЛ "Бостон", "Калгари" и "Питтсбург".

Ковальчук был выведен из состава команды, последний раз он принял участие в игре 9 ноября против "Монреаля" (2:3), пропустив затем 18 встреч. В нынешнем сезоне хоккеист провел 17 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач) при показателе полезности -10. Всего за "Лос-Анджелес" Ковальчук провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24). Ранее он в НХЛ играл за "Атланту" и "Нью-Джерси".

Ковальчук - воспитанник московского "Спартака", в составе которого дебютировал в 1999 году, на протяжении двух сезонов он защищал цвета красно-белых в Высшей лиге. Нападающий является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.

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