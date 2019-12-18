"Каролина" обыграла "Виннипег" в НХЛ. Свечников повторил гол в стиле "лакросс"

В составе победителей шайбы забросили Лукас Уолмарк (19-я минута), Себастьян Ахо (29 и 37), Андрей Свечников (34) и Джордан Стаал (39 и 44). У "Виннипега" отличились Джек Рословик (20), Патрик Лайне (33) и Марк Шайфеле (53).

Российский форвард "Каролины" Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу в стиле "лакросс", подняв шайбу на крюк клюшки за воротами и занеся ее за линию, впервые подобное достижение удалось ему в октябре в домашнем матче с "Калгари" (2:1). 19-летний россиянин является единственным хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим забросить шайбу подобным образом. Впервые в истории подобный гол в 1996 году забил Майк Легг, выступавший тогда за команду университета Мичигана в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В НХЛ забросить шайбу в этом стиле пытались канадец Тайлер Эннис ("Минесота") и россиянин Евгений Кузнецов ("Вашингтон") в 2017 и 2018 годах соответственно, кроме того, подобный гол забил финский нападающий Микаэль Гранлунд в ворота сборной России в полуфинале чемпионата мира 2011 года.

Всего на счету Свечникова 35 очков (14 шайб + 21 передача) в 34 матчах текущего сезона. В турнирной таблице Восточной конференции "Каролина" занимает четвертое место, набрав после 34 матчей 44 очка. "Виннипег" идет пятым на Западе, имея в активе 42 очка в 34 матчах.

В следующем матче "Каролина" на выезде сыграет с "Колорадо", а "Виннипег" на домашней площадке примет "Чикаго". Обе встречи пройдут 12 декабря.