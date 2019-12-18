{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Каролина" обыграла "Виннипег" в НХЛ. Свечников повторил гол в стиле "лакросс"

Ранее такую шайбу россиянин забросил в октябре в домашнем матче с "Калгари"
Андрей Свечников AP Photo/Chris Seward
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Chris Seward

ТАСС, 18 декабря. "Каролина" со счетом 6:3 обыграла "Виннипег" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Лукас Уолмарк (19-я минута), Себастьян Ахо (29 и 37), Андрей Свечников (34) и Джордан Стаал (39 и 44). У "Виннипега" отличились Джек Рословик (20), Патрик Лайне (33) и Марк Шайфеле (53).

Российский форвард "Каролины" Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу в стиле "лакросс", подняв шайбу на крюк клюшки за воротами и занеся ее за линию, впервые подобное достижение удалось ему в октябре в домашнем матче с "Калгари" (2:1). 19-летний россиянин является единственным хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим забросить шайбу подобным образом. Впервые в истории подобный гол в 1996 году забил Майк Легг, выступавший тогда за команду университета Мичигана в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В НХЛ забросить шайбу в этом стиле пытались канадец Тайлер Эннис ("Минесота") и россиянин Евгений Кузнецов ("Вашингтон") в 2017 и 2018 годах соответственно, кроме того, подобный гол забил финский нападающий Микаэль Гранлунд в ворота сборной России в полуфинале чемпионата мира 2011 года.

Всего на счету Свечникова 35 очков (14 шайб + 21 передача) в 34 матчах текущего сезона. В турнирной таблице Восточной конференции "Каролина" занимает четвертое место, набрав после 34 матчей 44 очка. "Виннипег" идет пятым на Западе, имея в активе 42 очка в 34 матчах.

В следующем матче "Каролина" на выезде сыграет с "Колорадо", а "Виннипег" на домашней площадке примет "Чикаго". Обе встречи пройдут 12 декабря.

Реклама на ТАСС
НХЛ
СМИ: три клуба НХЛ заинтересованы в переходе Ильи Ковальчука
Во вторник 36-летний россиянин стал неограниченно свободным агентом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС