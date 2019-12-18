"Лейкерс" проиграли "Индиане" в матче НБА, потерпев первое гостевое поражение в сезоне

ТАСС, 18 декабря. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" уступил "Индиане" со счетом 102:105 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Индианы" Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл (26 очков и 10 результативных передач). У "Лейкерс" больше всего очков набрал центровой Дуайт Ховард (20 очков), форвард гостей Леброн Джеймс набрал 20 очков, отдал 9 передач и совершил 9 подборов.

"Лейкерс" впервые в текущем сезоне потерпели поражение в гостях. Подопечные Фрэнка Вогеля проиграли четвертый матч в сезоне, в предыдущих трех играх "Лейкерс" проигрывали на домашней площадке.

"Лейкерс" лидируют в турнирной таблице Западной конференции, одержав 24 победы и потерпев четыре поражения, "Индиана" идет шестой на Востоке с 19 победами в 28 встречах.

В следующем матче "Лейкерс" 20 декабря в гостях сыграют с "Милуоки", "Индиана" днем позднее на домашней площадке примет "Сакраменто".

Результаты других матчей игрового дня: