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НБА

"Лейкерс" проиграли "Индиане" в матче НБА, потерпев первое гостевое поражение в сезоне

Самым результативным игроком матча стал форвард "Индианы" Домантас Сабонис

ТАСС, 18 декабря. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" уступил "Индиане" со счетом 102:105 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Индианы" Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл (26 очков и 10 результативных передач). У "Лейкерс" больше всего очков набрал центровой Дуайт Ховард (20 очков), форвард гостей Леброн Джеймс набрал 20 очков, отдал 9 передач и совершил 9 подборов.

"Лейкерс" впервые в текущем сезоне потерпели поражение в гостях. Подопечные Фрэнка Вогеля проиграли четвертый матч в сезоне, в предыдущих трех играх "Лейкерс" проигрывали на домашней площадке.

"Лейкерс" лидируют в турнирной таблице Западной конференции, одержав 24 победы и потерпев четыре поражения, "Индиана" идет шестой на Востоке с 19 победами в 28 встречах.

В следующем матче "Лейкерс" 20 декабря в гостях сыграют с "Милуоки", "Индиана" днем позднее на домашней площадке примет "Сакраменто".

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Шарлотт" - "Сакраменто" - 110:102;
  • "Никс" - "Атланта" - 143:120;
  • "Нью-Орлеан" - "Бруклин" - 101:108 ОТ;
  • "Юта" - "Орландо" - 109:102;
  • "Лос-Анджелес Клипперс" - "Финикс" - 120:99.
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