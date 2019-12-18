"Лейкерс" проиграли "Индиане" в матче НБА, потерпев первое гостевое поражение в сезоне

ТАСС, 18 декабря. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" уступил "Индиане" со счетом 102:105 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал форвард "Индианы" Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл (26 очков и 10 результативных передач). У "Лейкерс" больше всего очков набрал центровой Дуайт Ховард (20 очков), форвард гостей Леброн Джеймс набрал 20 очков, отдал 9 передач и совершил 9 подборов.
"Лейкерс" впервые в текущем сезоне потерпели поражение в гостях. Подопечные Фрэнка Вогеля проиграли четвертый матч в сезоне, в предыдущих трех играх "Лейкерс" проигрывали на домашней площадке.
"Лейкерс" лидируют в турнирной таблице Западной конференции, одержав 24 победы и потерпев четыре поражения, "Индиана" идет шестой на Востоке с 19 победами в 28 встречах.
В следующем матче "Лейкерс" 20 декабря в гостях сыграют с "Милуоки", "Индиана" днем позднее на домашней площадке примет "Сакраменто".
Результаты других матчей игрового дня:
- "Шарлотт" - "Сакраменто" - 110:102;
- "Никс" - "Атланта" - 143:120;
- "Нью-Орлеан" - "Бруклин" - 101:108 ОТ;
- "Юта" - "Орландо" - 109:102;
- "Лос-Анджелес Клипперс" - "Финикс" - 120:99.