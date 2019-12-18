{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Малкин надеется провести в "Питтсбурге" еще пять или шесть сезонов

Россиянин в среду в матче против "Калгари" забросил 400-ю шайбу в НХЛ
Евгений Малкин AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 18 декабря. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Малкин выразил надежду, что сможет провести в команде еще пять или шесть сезонов. Комментарий Малкина приводит Pens Inside Scoop.

В среду "Питтсбург" в гостях победил "Калгари" со счетом 4:1, Малкин забросил 400-ю шайбу в НХЛ, заняв по этому показателю четвертое место среди российских хоккеистов в истории лиги. В активе Малкина теперь 1031 (400 шайб + 631 передача) балл за результативность. Первые три места занимают Александр Овечкин (1244), Сергей Федоров (1179) и Александр Могильный (1032).

"Это особые имена, настоящие легенды, я тоже хочу быть большим игроком. Хочу играть в хоккей на самом высоком уровне, и сейчас у меня это получается. Надеюсь провести в "Питтсбурге" еще пять или шесть сезонов. Стоять в одном ряду с [Яромиром] Ягром, [Марио] Лемье, [Сидни] Кросби просто потрясающе", - сказал Малкин.

"Каждый гол особенный по-своему, 400 голов - это большая цифра, но мне хочется большего. Что касается самого матча, то это не лучшая моя игра, но это не так важно. "Питтсбург" одержал победу, нужные два очка для команды", - добавил форвард.

Малкину 33 года, он был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ под общим вторым номером в 2004 году, за клуб российский форвард выступает с 2006 года, завоевав три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2021/22, после чего Малкин станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любой командой.

В турнирной таблице Восточной конференции "Питтсбург" занимает пятое место, набрав 44 очка в 34 матчах.

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Фигуристка Косторная стала лауреатом премии "Серебряная лань"
В 2019 году юная россиянка стала победительницей финала серии Гран-при в Турине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС