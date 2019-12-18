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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Газзаев: WADA опасается проиграть России в Спортивном арбитражном суде

Депутат добавил, что считает выводы исполкома WADA необъективными и политизированными
Валерий Газзаев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Валерий Газзаев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опасается проиграть России в Спортивном арбитражном суде (CAS). Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.

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"Ситуацию, сложившуюся после решения исполкома WADA в отношении России, иначе как политическим заказом не назовешь - ввиду целого ряда событий, которые не поддаются логическому объяснению, - сказал Газзаев. - Посмотрите, что произошло: комиссия спортсменов WADA заявляет, что обратится в CAS с целью ужесточения санкций против России и даже подаст апелляцию, чтобы наши атлеты не смогли выступать под нейтральным флагом. Делать они это собирались из-за опасений, что суд в Лозанне может реабилитировать российский спорт. Получается, что WADA опасается, что российская сторона выиграет свою апелляцию в Лозанне".

"Их опасения прямо подтверждают то, что приговор WADA был политически мотивированным, - продолжил парламентарий. - Еще совсем недавно руководитель WADA Крейг Риди публично восхищался той работой, которая была проведена Россией по борьбе с допингом, в частности тем, что в нашей стране был принят закон об уголовной ответственности за склонение к употреблению запрещенных препаратов. В прошлом году благодаря совместной работе WADA, РУСАДА [Российского антидопингового агентства] и Британского антидопингового агентства была выработана эффективная система тестирования наших спортсменов и восстановлен статус РУСАДА в соответствии с кодексом WADA".

Газзаев также добавил, что считает выводы исполкома WADA "необъективными и политизированными".

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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