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Бокс

Боксер Лебедев готовился к возвращению в спорт в России из-за отсутствия визы США

Ранее спортсмен принял решение о возобновлении карьеры
Денис Лебедев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Денис Лебедев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев готовился к возвращению в спорт в России из-за отсутствия американской визы. Об этом Лебедев заявил ТАСС.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло, - сказал Лебедев. - У меня закончилась виза, некогда было ее продлевать. Я построил подготовку в России. Спарринг-партнерами были Игорь Михалкин, Гасан Гасан и Садам Магомедов".

Лебедев к предыдущим боям готовился в Лос-Анджелесе под руководством тренера Фредди Роуча или его помощника Марвина Сомодио.

Ранее спортсмен принял решение о возобновлении карьеры. 21 декабря в Красноярске он проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну, на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Silver.

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Бокс
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