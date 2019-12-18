Боксер Лебедев готовился к возвращению в спорт в России из-за отсутствия визы США

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев готовился к возвращению в спорт в России из-за отсутствия американской визы. Об этом Лебедев заявил ТАСС.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло, - сказал Лебедев. - У меня закончилась виза, некогда было ее продлевать. Я построил подготовку в России. Спарринг-партнерами были Игорь Михалкин, Гасан Гасан и Садам Магомедов".

Лебедев к предыдущим боям готовился в Лос-Анджелесе под руководством тренера Фредди Роуча или его помощника Марвина Сомодио.

Ранее спортсмен принял решение о возобновлении карьеры. 21 декабря в Красноярске он проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну, на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Silver.