Фигуристка Косторная стала лауреатом премии "Серебряная лань"

ТАСС, 18 декабря. Российская фигуристка Алена Косторная стала лауреатом премии "Серебряная лань", вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов России, в номинации "Лучший спортсмен года". Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

В 2019 году 16-летняя россиянка стала победительницей финала серии Гран-при в Турине, установив два мировых рекорда - в короткой программе (85,45) и по общей сумме баллов (247,59).

В номинации "Лучший тренер" победу одержал наставник московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин. В 2019 году "Локомотив" под руководством Семина завоевал серебряные медали чемпионата России и стал обладателем Суперкубка страны. Лучшей командой года признана сборная России по пляжному футболу, ставшая второй в Суперфинале Евролиги и на Всемирных пляжных играх, на чемпионате мира национальная команда завоевала бронзовые медали.

Также в десятку лучших спортсменов по итогам года вошли чемпион мира по парапауэрлифтингу Владимир Балынец, многократные чемпионки Европы по велотреку Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, чемпионы мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далалоян, чемпионка мира по фехтованию Инна Дериглазова, победительница мирового первенства в плавании Юлия Ефимова, чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, пятый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Даниил Медведев и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.