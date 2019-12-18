Федерация лыжных гонок России отменила соревнования "Красногорская лыжня"

ТАСС, 18 декабря. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отменила Всероссийские соревнования "Красногорская лыжня", которые должны были пройти с 25 по 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ФЛГР.

Отмечается, что причиной отмены соревнований стали неблагоприятные погодные условия. В среду глава ФЛГР Елена Вяльбе в своем Instagram выложила фотографию с трассой соревнований, где отсутствует снег.