Федерация лыжных гонок России отменила соревнования "Красногорская лыжня"

ТАСС, 18 декабря. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отменила Всероссийские соревнования "Красногорская лыжня", которые должны были пройти с 25 по 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ФЛГР.
Отмечается, что причиной отмены соревнований стали неблагоприятные погодные условия. В среду глава ФЛГР Елена Вяльбе в своем Instagram выложила фотографию с трассой соревнований, где отсутствует снег.
Соревнования проводятся с 1968 года в подмосковном Красногорске, турнир является отборочным на этапы Кубка мира. Регламент соревнований включает в себя по четыре вида гонок у мужчин и женщин - индивидуальный спринт и индивидуальная гонка свободным и классическим стилем. В прошлом году участие в турнире приняли более 300 человек, в том числе олимпийский чемпион 2010 года в лыжном спринте Никита Крюков.
В соревнованиях должны были выступить лыжники сборной России, не попавшие в число участников многодневной лыжной гонки "Тур де Ски", которая пройдет с 28 декабря по 5 января.