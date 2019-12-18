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Зимние олимпийские виды спорта

Федерация лыжных гонок России отменила соревнования "Красногорская лыжня"

Причиной отмены стали неблагоприятные погодные условия в Подмосковье

ТАСС, 18 декабря. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отменила Всероссийские соревнования "Красногорская лыжня", которые должны были пройти с 25 по 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ФЛГР.

Отмечается, что причиной отмены соревнований стали неблагоприятные погодные условия. В среду глава ФЛГР Елена Вяльбе в своем Instagram выложила фотографию с трассой соревнований, где отсутствует снег.

Соревнования проводятся с 1968 года в подмосковном Красногорске, турнир является отборочным на этапы Кубка мира. Регламент соревнований включает в себя по четыре вида гонок у мужчин и женщин - индивидуальный спринт и индивидуальная гонка свободным и классическим стилем. В прошлом году участие в турнире приняли более 300 человек, в том числе олимпийский чемпион 2010 года в лыжном спринте Никита Крюков.

В соревнованиях должны были выступить лыжники сборной России, не попавшие в число участников многодневной лыжной гонки "Тур де Ски", которая пройдет с 28 декабря по 5 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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