Навка гарантировала, что Загитова не останется без работы в ледовых шоу

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка дала гарантию, что чемпионка Пхёнхчана Алина Загитова не останется без работы в ледовых шоу. Такое мнение Навка высказала на пресс-конференции, посвященной премьере шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

В пятницу 17-летняя Загитова объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки. Она не выступит на предстоящем чемпионате России в Красноярске, который является отборочным турниром к чемпионату Европы.

"Алина безумно востребована во всем мире, любому шоу будет за честь иметь такую талантливую и именитую звезду. От себя могу гарантировать, что Алина не останется без работы, единственное - отпустят ли ее тренеры? Она тренируются с утра и до вечера, а потом едет на наши репетиции к шоу", - рассказала Навка.

Премьера мюзикла пройдет 25 декабря в "Мегаспорте".

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.