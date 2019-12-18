Полиция начала усиливать меры безопасности перед матчем "Барселона" - "Реал"

МАДРИД, 18 декабря. /ТАСС/. Полиция испанской Каталонии (Моссос д'Эсквадра) начала усиливать меры безопасности в районе стадиона "Камп Ноу" в Барселоне в преддверии матча чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и мадридским "Реалом", который пройдет в среду. Об этом сообщила газета "Периодико".

По ее информации, стражи порядка уже частично перекрыли движение по двум улицам, по которым обе команды должны будут прибыть на стадион. Кроме того, полиция возвела ограждения вокруг отеля, где будут находиться футболисты до матча.

Изначально встреча должна была пройти 26 октября, но была перенесена из-за беспорядков в Каталонии. Сейчас сторонники независимости региона вновь обещают устроить акции протеста перед игрой и во время самого матча. В результате правоохранительные органы решили усилить меры безопасности. Ожидается, что порядок будут обеспечивать около 3 тыс. человек, в том числе из частных охранных предприятий.

Участники протестов в Каталонии устраивали в октябре акции против вердикта Верховного суда Испании по делу региональных политиков, которые причастны к организации незаконного референдума о независимости 2017 года.

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" начнется в 22:00 мск.