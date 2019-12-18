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Футбол в России

"Локомотив" и "Партизан" сыграют в первом матче турнира Кубок Париматч Премьер в Дохе

"Спартак" в первой игре встретится с "Ростовом", турнир пройдет с 1 по 9 февраля
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" (Москва) проведет встречу против сербского "Партизана" в матче открытия Кубка Париматч Премьер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ".

Турнир пройдет в Дохе с 1 по 9 февраля. Помимо "Локомотива" и "Партизана", в соревновании примут участие российские клубы "Спартак" (Москва) и "Ростов", команды проведут по одной встрече друг против друга.

"Спартак" первую игру проведет 1 февраля против "Ростова", 5 февраля московский клуб встретится с "Локомотивом", 8 февраля - с "Партизаном". 4 февраля "Ростов" сыграет с "Партизаном", в заключительном матче турнира подопечные Валерия Карпина проведут встречу с "Локомотивом" 9 февраля.

В ноябре "Спартак" отказался от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в американском Орландо (штат Флорида) в январе. Как сообщил ТАСС владелец "Спартака" Леонид Федун, причиной подобного решения стали проблемы с получением игроками американских виз.

"Спартак" победил в первом турнире, который был организован телеканалом "Матч Премьер" в январе 2019 года в Дохе, победителем второго турнира, прошедшего в июле нынешнего года в Австрии, стал "Краснодар".

Теги
Российский футбол
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