Антирасистская кампания в чемпионате Италии по футболу будет запущена в конце февраля

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Руководство серии A - высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу - запустит антирасистскую кампанию в конце февраля. Об этом ТАСС сообщил менеджер по коммуникациям Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Корби.

В понедельник руководство серии A в рамках кампании по борьбе с расизмом представило три картины художника Симоне Фугадзотто, на которых изображены обезьяны. Такой выбор лига объяснила желанием показать скандирующим расистские кричалки, что своим поведением они деградируют до уровня животных. Выбор обезьяны в качестве символа борьбы с расизмом подвергся критике со стороны организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) и ряда клубов, в числе которых оказались чемпионы страны разных лет "Милан" и "Рома".

В итоге генеральный директор серии А Луиджи де Сьерво был вынужден принести извинения за презентацию картин, выбор которых был признан неуместным. "Именно серия А принимала решение о проведении этой кампании, с FIGC консультаций на эту тему не было", - отметил Корби.

"Де Сьерво заверил, что серия A работает над своей официальной антирасистской кампанией, которая не будет отождествляться с работой Фугадзотто. Она будет представлена в конце февраля", - подчеркнул он.

Выступающие в чемпионате Италии темнокожие футболисты во время матчей становятся объектом расистских нападок со стороны фанатов. Чаще остальных с этой проблемой сталкивается бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку, который перед началом сезона перешел из английского "Манчестер Юнайтед".