Шишкарев: российские гандболистки должны быть предельно собранны в квалификации Олимпиады

Российские гандболистки заняли третье место на чемпионате мира в Японии и не сумели завоевать лицензию на Олимпийские игры 2020 года. Квалификационный турнир пройдет с 19 по 22 марта.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Гандболисткам женской сборной России нужно быть предельно сконцентрированными и собранными во время квалификационного олимпийского турнира. Такое мнение журналистам в среду высказал глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"Верю, что мы попадем на Олимпиаду, но есть опасности. Первая - это скоротечность турнира, когда у тебя нет права на ошибку, второе - это фактор судейства. Нужно очень серьезно готовиться, не только физически, но и психологически", - считает Шишкарев.

"Я бы не упрощал ситуацию с квалификационным турниром, ставки слишком высоки, все команды будут просто костьми ложиться. Учитывая фактор судейства, нужно быть предельно аккуратными, предельно собранными. Конечно, если турнир будет дома, то нам будет легче, мы никогда не работаем с судейством, но дома и стены помогают. У нас в Астрахани прекрасный зал, тренировочная площадка, преданные нашей команде болельщики", - сказал Шишкарев.

Официально место проведения турнира пока не объявлено, но ранее генеральный директор ФГР Лев Воронин сообщил, что, скорее всего, соревнования примут Венгрия или Сербия. Помимо сборных этих стран, соперницами россиянок станут китаянки.

"Наши главные соперники в этом отборе - это сборные Сербии и Венгрии, кого-то одного не смогу выделить. Пока нет решения, где пройдет турнир, но Венгрия уже подавала заявку на проведение соревнований, а Сербия - еще нет. Но мы ничего не боимся, будем готовиться", - заключил глава ФГР.