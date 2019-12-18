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Летние олимпийские виды спорта

Волейболистка сборной России Гончарова пройдет медобследование после травмы голеностопа

30-летняя Гончарова получила травму во вторник в матче Лиги чемпионов против французского клуба "Канн"
Наталья Гончарова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Наталья Гончарова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Волейболистка московского "Динамо" и сборной России Наталья Гончарова пройдет медицинское обследование в Москве по поводу травмы голеностопа. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Зиничев.

30-летняя Гончарова получила травму во вторник в матче Лиги чемпионов против французского клуба "Канн" (0-3).

"Гончарова получила травму голеностопа. По возвращении будет проведено МРТ, после чего будет понятна серьезность повреждения", - сказал Зиничев.

Гончарова является пятикратной чемпионкой России, чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы, также в ее активе бронзовая медаль Кубка мира, серебряная и бронзовая награды Гран-при, серебро Лиги чемпионов.

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Летние олимпийские виды спорта
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