Волейболистка сборной России Гончарова пройдет медобследование после травмы голеностопа

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Волейболистка московского "Динамо" и сборной России Наталья Гончарова пройдет медицинское обследование в Москве по поводу травмы голеностопа. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Зиничев.

30-летняя Гончарова получила травму во вторник в матче Лиги чемпионов против французского клуба "Канн" (0-3).

"Гончарова получила травму голеностопа. По возвращении будет проведено МРТ, после чего будет понятна серьезность повреждения", - сказал Зиничев.

Гончарова является пятикратной чемпионкой России, чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы, также в ее активе бронзовая медаль Кубка мира, серебряная и бронзовая награды Гран-при, серебро Лиги чемпионов.