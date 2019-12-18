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Евро-2020

Завершилась продажа билетов среди болельщиков, чьи сборные вышли на ЧЕ-2020 по футболу

Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов

ТАСС, 18 декабря. Продажа билетов на чемпионат Европы по футболу 2020 года для болельщиков, чьи сборные вышли на турнир, завершилась в среду. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Общее количество билетов на Евро составит более 3 млн, из которых 82% выделено для болельщиков. Первая фаза реализации билетов прошла летом среди нейтральных болельщиков, где было подано 19,3 млн заявок при общем количестве в 1,5 млн выделенных для этой категории болельщиков билетов.

В декабре прошла вторая фаза продажи билетов для тех стран, чьи сборные примут участие в Евро. Заявки на билеты будут выбраны при помощи жеребьевки, условия которой определят национальные ассоциации стран-участниц. Окончательный статус заявок ассоциации сообщат до конца января 2020 года. Для тех, чьи заявки не будут удовлетворены, в будущем может быть предложено приобрести билеты, которые не были выкуплены или были возвращены.

Последние участники турнира будут определены по итогам стыковых матчей 26-31 марта, где примут участие сборные Исландии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Северной Ирландии, Словакии, Ирландии, Шотландии, Израиля, Норвегии, Сербии, Грузии, Белоруссии, Северной Македонии и Косова. Победители четырех путей плей-офф из этого списка попадут на Евро, болельщики этих сборных смогут приобрести билеты вскоре после завершения стыковых матчей.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. На групповом этапе чемпионата Европы сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против сборных Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня) и против команды Дании (22 июня) в Копенгагене.

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Евро-2020
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