Доходы Российского футбольного союза в 2020 году превысят 7 млрд рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Доходы Российского футбольного союза (РФС) в 2020 году должны превысить 7 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам после заседания попечительского совета РФС президент организации Александр Дюков.

"Обсуждался бюджет на 2020 год. Бюджет принят, предстоит обсуждение на финансовом комитете РФС, 24 декабря бюджет будет рассмотрен на исполкоме. Благодаря работе попечительского совета нам удалось увеличить доходную часть в этом году. Общая доходная часть превысит в следующем году 7 млрд рублей, коммерческие доходы - 4,7 млрд рублей. Эта сумма превысит расходы", - сказал Дюков.

В 2019 году РФС планировал заработать 4,473 млрд рублей при расходах в 4,482 млрд рублей.

Дюков стал президентом РФС в феврале. В апреле был создан попечительский совет организации, который возглавил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Компания стала генеральным партнером сборной России. Дюков и Михельсон входят в совет директоров экологического партнера РФС - компании "Сибур". В июле в список партнеров РФС вошли Газпромбанк и РЖД.

Председатель финансового комитета РФС, президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер 13 декабря был отстранен от футбольной деятельности на три месяца.