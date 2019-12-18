РФС поддержал программу развития женского футбола до 2030 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комитеты программы развития футбола и женского футбола Российского футбольного союза (РФС) поддержали проект развития женского футбола до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В среду в Доме футбола прошло заседание комитетов программ развития футбола и женского футбола РФС, на котором председательствовал президент организации Александр Дюков. На мероприятии был заслушан доклад куратора программы развития женского футбола Полины Юмашевой.

Дюков отметил, что развитие женского футбола является одной из приоритетных задач РФС. Кроме того, он рассказал о проекте школьных соревнований по футболу для девочек.

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о развитии женского футбола в регионах.