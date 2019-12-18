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Летние олимпийские виды спорта

Лучшая легкоатлетка Европы 2019 года Ласицкене приступила к прыжковым тренировкам

Первый в новом сезоне турнир у россиянки запланирован на 29 января в немецком Коттбусе

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Лучшая легкоатлетка Европы 2019 года Мария Ласицкене, специализирующаяся в прыжках в высоту, приступила к техническим тренировкам у себя на родине в Прохладном. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"Сегодня Маша у себя на родине, в городе Прохладный начала прыжковую подготовку к сезону. Тренировки продлятся до 9 января, затем она переедет в Москву, где в спорткомплексе ЦСКА продолжит готовиться к сезону", - заметила Назарова.

Первый этап подготовки к сезону Ласицкене провела в Греции, где занималась общефизической подготовкой. Первый в новом сезоне турнир у россиянки запланирован на 29 января в немецком Коттбусе.

"Что касается выступления на зимних зарубежных стартах, то пока ясности никакой нет, - продолжила собеседница ТАСС. - Организаторы соревнований в Германии пока не обращались ко мне с вопросом, получит ли Мария в январе нейтральный статус. У нас все договоренности остаются в силе, никаких отказов я не получала, поэтому Маша готовится к сезону, согласно ранее разработанным планам. Тем более, что в разговоре с министром спорта тот сказал Ласицкене, что у нее не должно быть проблем с выступлениями на зарубежных стартах".

"Почему-то мне кажется, что все будет хорошо и Маша получит нейтральный статус. Здравый смысл должен восторжествовать. Я в это верю", - заключила Назарова.

Совет World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций) в конце ноября приостановил процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и пригрозил полным исключением из организации. Совет также принял решение на время разбирательства по делу прыгуна Лысенко временно прекратить выдачу разрешений российским легкоатлетам на выступления на международных стартах в нейтральном статусе. Допуск Ласицкене на зарубежные турниры истечет 31 декабря 2019 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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