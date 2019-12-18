Сноубордист Автанеев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский сноубордист Никита Автанеев, выступающий в дисциплине хафпайп, дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Россиянин был дисквалифицирован за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев.

"Решение о дисквалификации Автанеева было принято еще 29 октября, - заявил Тихомиров. - Три флажка в системе ADAMS - не проставил информацию о месте нахождения".

Автанеев является победителем зимней Универсиады в Красноярске (2019), победителем этапов Кубка Европы, двукратным чемпионом России (2013, 2014), серебряным призером общего зачета Кубка Европы (2012). Автанеев выступал на зимних Олимпийских играх в Сочи.