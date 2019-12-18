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Футбол в России

РФС подписал партнерское соглашение с группой компаний ТАИФ

Также в среду был подписан документ о сотрудничестве с Ассоциацией студенческого баскетбола

ТАСС, 18 декабря. Российский футбольный союз (РФС) в среду подписал партнерское соглашение с группой компаний ТАИФ. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Подписи под меморандумом поставили президент РФС Александр Дюков и советник генерального директора АО "ТАИФ", президент нижнекамского футбольного клуба "Нефтехимик" Тимур Шигабутдинов.

"ТАИФ присвоен статус "Партнер Российского футбольного союза по развитию футбола в регионах, - говорится в сообщении. - В рамках реализации соглашения планируется развитие футбольной инфраструктуры, реализация образовательных программ, создание условий для максимального вовлечения детей и взрослых в футбольную экосистему".

Также в среду РФС подписал партнерское соглашение с Ассоциацией студенческого баскетбола (АСБ).

"В основе соглашения - планы по совместному развитию студенческого спорта в России, включая футбол и баскетбол, - говорится в сообщении. - В том числе создание условий для развития спортивных лиг в организациях высшего и среднего профессионального образования, повышение маркетинговой привлекательности студенческого спорта, совместная работа по взаимодействию с профильными министерствами, популяризация здорового образа жизни среди студентов. В рамках сотрудничества планируется развивать обмен опытом в области подготовки менеджеров, тренеров и игроков для студенческих спортивных команд. РФС как одна из ведущих российских спортивных организаций будет также содействовать в организации мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта в регионах страны".

Дюков отметил важность массового студенческого спорта. "Он играет большую социальную роль и в то же время способен обеспечить дополнительный кадровый резерв для профессиональных клубов, - сказал глава РФС. - Также вузовские соревнования при высоком уровне организации могут быть и сами по себе интересны, привлекательны для болельщиков. Развитие студенческого спорта, безусловно, должно быть комплексным, и в партнерстве с АСБ мы планируем обмениваться компетенциями для организации мероприятий и создания новых форматов соревнований, в первую очередь в регионах".

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