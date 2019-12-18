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КХЛ

"Авангард" продлил контракт с голкипером Бобковым

В прошлом сезоне вратарь помог омскому клубу выйти в финал Кубка Гагарина

ТАСС, 18 декабря. Омский "Авангард", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил о продлении контракта с российским вратарем клуба Игорем Бобковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 28-летним голкипером было продлено на два года.

"Игорь постоянно прогрессировал в нашей команде, в прошлом сезоне ему пришлось вступать в игру первым номером, и он достойно выдержал это испытание, - заявил президент "Авангарда" Максим Сушинский. - В регулярном чемпионате, а затем и в плей-офф надежная и стабильная игра Бобкова позволяла полевым игрокам чувствовать себя максимально уверенно на площадке, что сказалось на результате - "Авангард" впервые за долгое время вышел в финал Кубка Гагарина. Игорь работает над собой, улучшает навыки, набирает опыт, призывается в сборную России. Он сам очень хотел продолжать выступать в "Авангарде", так что мы рады объявить о продлении контракта с Бобковым".

Бобков провел за "Авангард" 99 матчей в КХЛ, в которых клуб одержал 54 победы. В текущем сезоне голкипер сыграл в 31 матче (17 побед) при коэффициенте надежности 1,85 (92,6% отраженных бросков). Ранее хоккеист выступал за магнитогорский "Металлург" и владивостокский "Адмирал".

"Авангард" занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 38 матчах. В следующей встрече омичи примут новосибирскую "Сибирь" в четверг.

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