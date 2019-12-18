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Футбол в России

Футболист сборной России Федор Кудряшов покинул "Сочи"

Защитник ушел по обоюдной договоренности с клубом
Федор Кудряшов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Федор Кудряшов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов покинул "Сочи". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

"Федор Кудряшов покидает "Сочи", мы обоюдно договорились, - сказал Рубашко, не став уточнять, есть ли у клуба долги перед защитником. Гендиректор "Сочи" подчеркнул, что если бы у игрока были какие-то претензии, он решал бы их напрямую с клубом.

Кудряшову 32 года, он выступал за "Сочи" с текущего сезона, провел за клуб 16 матчей, в которых отличился один раз. Вторую половину сезона-2018/19 провел в турецком клубе "Истанбул Башакшехир", куда перешел зимой 2018 года из казанского "Рубина". В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском "Спартаке", грозненском "Ахмате" (тогда клуб носил название "Терек"), "Ростове", подмосковных "Химках", "Томи" (Томск) и "Краснодаре", Кудряшов является четырехкратным серебряным призером чемпионата России (трижды в составе "Спартака" и один раз в составе "Ростова").

В составе российской национальной команды защитник принял участие в чемпионате мира 2018 года. Кудряшов сыграл в четырех матчах мирового первенства, где сборная России дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории, и уступила команде Хорватии в серии пенальти (2:2 после доп. вр., 5:6 по пен).

В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года Кудряшов провел девять встреч, а в домашней игре с командой Сан-Марино (9:0) забил дебютный гол в составе сборной России, встреча прошла 8 июня. Всего в составе национальной команды он провел 35 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Российский футбол
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