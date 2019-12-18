Бывший игрок НХЛ скончался от травм, полученных на рабочем месте

ТАСС, 18 декабря. Бывший игрок клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Скот Клайнендорст скончался во вторник после полученных травм вследствие несчастного случая на рабочем месте. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел 9 декабря на бумажной фабрике в Гранд-Рапидсе (штат Мичиган), где работал 59-летний Клайнендорст. Он получил травму головы и множественные переломы. Обстоятельства трагедии остаются под следствием.

Клайнендорст выступал в НХЛ в 1983-1990 годы за такие клубы, как "Нью-Йорк Рейнджерс", "Вашингтон" и "Хартфорд Уэйлерс". Он принял участие в 281 матче регулярного чемпионата, в которых забросил 12 шайб и отдал 46 голевых передач. В плей-офф он сыграл в 26 встречах и набрал девять очков (2+7).