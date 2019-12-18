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Футбол в Испании

СМИ: дом футболиста "Барселоны" Семеду обокрали в преддверии матча с "Реалом"

Эль-Класико начнется в 22:00 в среду

ТАСС, 18 декабря. Злоумышленники обокрали дом футболиста "Барселоны" Нелсона Семеду. Об этом сообщает "Газета.Ru" с ссылкой на испанский портал Actualidad.

Ограбление произошло 18 декабря за несколько часов до начала матча чемпионата Испании "Барселона" - "Реал" (Мадрид). До этого жертвами воров в разное время становились партнеры Семеду по каталонскому клубу Самюэль Умтити, Артур, Жерар Пике, Жорди Альба, а также их соперники по Эль-Класико - полузащитник "Реала" Каземиро и главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан.

Матч 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал" должен был пройти 26 октября, но он был перенесен из-за беспорядков в столице Каталонии. Из-за опасения повторения акций протеста правоохранительные органы решили усилить меры безопасности. Ожидается, что порядок будут обеспечивать около 3 тыс. человек, в том числе из частных охранных предприятий.

В рамках испанского чемпионата "Барселона" и "Реала" встречались 178 раз. Команды имеют равное количество побед - по 72. В 34 матчах была зафиксирована ничья. Очередное Эль-Класико пройдет на стадионе "Камп Ноу", игра начнется в 22:00 мск.

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