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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Следователь WADA Янгер допустил пересмотр CAS дел ранее оправданных российских олимпийцев

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства заявил, что в МОК будет отправлен отчет, где бывший сотрудник московской антидопинговой лаборатории был причастен к манипуляции данными

ТАСС, 18 декабря. Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Янгер заявил о возможности пересмотра дел выступавших на Олимпийских играх в Сочи 2014 года российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом Янгер заявил в интервью журналисту немецкого канала ARD Хайо Зеппельту.

В феврале 2018 года CAS полностью оправдал 28 из 39 российских участников Игр в Сочи, обвинявшихся на основании итогов расследования комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о причастности государства к допинговым нарушениям в России. Еще 11 спортсменам было сокращено наказание, пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх было заменено на пропуск одних Олимпийских игр.

"Сейчас мы отправим в Международный олимпийский комитет (МОК) отчет, в котором будет указано, что важный свидетель [бывший сотрудник московской антидопинговой лаборатории] был причастен к манипуляции данными лаборатории, - сказал Янгер. - Я думаю, что как только появятся новые доказательства, обязательно начнется пересмотр дел российских спортсменов".

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня. В четверг наблюдательный совет РУСАДА должен будет решить, соглашаться ли с решением исполкома WADA. В случае несогласия дело будет передано в CAS, который поставит точку в этом разбирательстве.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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